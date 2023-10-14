وزير الدفاع الأمريكي: حماس ليست الشعب الفلسطيني ولا أعتقد أن الشعب يجب أن يدفع الثمن

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن حركة "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن الشعب يجب ألا يدفع ثمن أفعالهم، وأكد أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لتزويد إسرائيل بالدعم الذي تحتاجه.

وقال أوستن: "حماس ليست هي الشعب الفلسطيني ولا أعتقد أن الشعب يجب أن يدفع الثمن إزاء أفعال هذه المنظمة الإرهابية.. إسرائيل طلبت منا ذخائر وأسلحة موجهة وسنبذل كل ما في وسعنا لتزويدها بالدعم الذي تحتاجه".

وتعليقا على قرار الجيش الإسرائيلي بشن عملية برية ضد قطاع غزة، قال الوزير: "لم نطلب من إسرائيل التأجيل أو الإسراع في شن عملية برية بل نركز على دعمها بالمساعدات الأمنية التي تحتاجها"، مضيفا أن "الوضع معقد ونشجع الإسرائيليين على أن يكونوا مهنيين وعلى شن عمليتهم بشكل مسؤول".

وأوضح أوستن أنه طلب من المسؤولين الإسرائيليين التفكير في اختيار أهدافهم وان يأخذ في الاعتبار وجود مدنيين في مكان تنفيذ عملياتهم.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، حيث تلقي بآلاف الأطنان من القنابل على منازل المدنيين في جميع أنحاء القطاع، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.

ومساء يوم السبت، وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيلا بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 8800 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

ويذكر أنه فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT