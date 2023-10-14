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نتنياهو يعلن من مستوطنات في غلاف غزة: المرحلة التالية تقترب (فيديو)

أخبار العالم

نتنياهو يعلن من مستوطنات في غلاف غزة: المرحلة التالية تقترب (فيديو)
Sputnik
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قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت بزيارة مستوطنات بيري وكفار غزة في غلاف غزة.

وظهر نتيناهو وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص ويتحدث مع عدد من أفراد القوات الإسرائيلية ويصافحهم.

وذكرت صحيفة "جيروساليم" بوست نقلا عن مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو تفقد الجيش بالقرب من قطاع غزة وأعلن الاستعدادات للمرحلة التالية.

وقام رئيس الوزراء بجولة في بلدات غلاف غزة، ووصل إلى البلدتين اللتين حدث فيهما الهجوم في وقت سابق.

المصدر: RT + وكالات

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