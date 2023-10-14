"القسام" تعلن تدمير آليات عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأعلنت كتائب القسام اليوم السبت تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

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وأوضحت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها تخوض اشتباكا مسلحا مع الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وجاء في بيانها: "معركة طوفان الأقصى مستمرة، وقد اجتازت مجموعة من مقاتلينا السياج الفاصل شرق خان يونس، وهاجمت تجمعات لقوات العدو، ودمرت ثلاث آليات عسكرية، والمعارك لا تزال مستمرة".

وأفادت مراسلتنا، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عدة مناطق في غلاف غزة مناطق عسكرية مغلقة من قبل الجيش، وطالب الصحافة بمغادرة المنطقة.

ويأتي ذلك ردا على القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين بين الفلسطينيين.

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" "انطلاق حدث أمني في غلاف غزة لا يزال مستمرا حتى اللحظة"، مع تكتم إعلامي حول ما يجري هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "قصفنا خلية من "حماس" أطلقت صاروخا مضادا للدروع على قواتنا".

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT