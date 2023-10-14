المقاومة الفلسطينية تطلق الآن أكبر رشقة صاروخية منذ بدء الحرب ودمار كبير في إسرائيل.. (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو عديدة حدوث أضرار كبيرة ودمار في منشآت جراء سقوط صاروخ على بات يام جنوبي تل ابيب وسط انباء عن دمار كبير في عدد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

وقبل قليل كانت سرايا القدس قد أعلنت أنها قصفت تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الإسرائيلية برشقات صاروخية رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية، وذلك في الساعة 09:00 مساء، في ما تسميه بـ"توقيت البهاء".

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أكدت كتائب "القسام" في بيان لها أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين". بالإضافة إلى "قصف مستوطنات إسرائيلية وحشود للعدو ومطار "بن غوريون" برشقات صاروخية" ردا على استهداف المدنيين.

يتبع..