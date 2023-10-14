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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد التشكيل الجوي في مدينة غزة (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد التشكيل الجوي في مدينة غزة (فيديو)
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أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد التشكيل الجوي في مدينة غزة مراد أبو مراد، بغارة إسرائيلية استهدفت مقرا قياديا لحركة "حماس" في القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية تابعة لجيش الدفاع هاجمت مقرا تابعا لحماس كانت تدار منه الأنشطة الجوية للمنظمة. وخلال الهجوم، قُتل مراد أبو مراد، قائد التشكيل الجوي في مدينة غزة، الذي شارك بدور كبير في توجيه في الهجوم القاتل الذي وقع يوم السبت.

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ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي موقعا مزيدا من الضحايا في صفوف الفلسطينيين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، والمؤسسات العامة والخاصة.

وبلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة السبت الماضي 1900، والجرحى نحو 7696، بعضهم بحالة خطرة.

المصدر: RT

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