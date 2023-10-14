الجيش الإسرائيلي: "حماس" تحتجز 120 مدنيا إسرائيليا منذ السبت الماضي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت احتجاز حركة "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا "مدنيا" رهائن في قطاع غزة، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي.

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وتتضارب المعلومات من الجانب الإسرائيلي حول عدد الرهائن لدى حركة "حماس" في ظل التكتم الرسمي.

وذكرت بعض المصادر الإسرائيلية في وقت سابق أن أعداد الرهائن بلغ 150 إسرائيليا، ومن المحتمل أن الجيش الإسرائيلي لم يكشف عدد الرهائن الكامل كونه أعلن عن 120 مدنيا فقط بينما هناك رهائن عسكريون أيضا.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية الجمعة مقتل 13 أسيرا إسرائيليا بينهم أجانب جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة وشماله خلال الـ24 ساعة.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT