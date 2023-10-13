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المقاومة الفلسطينية تعلن مقتل 13 أسيرا إسرائيليا بينهم أجانب جراء القصف على غزة

أخبار العالم العربي

المقاومة الفلسطينية تعلن مقتل 13 أسيرا إسرائيليا بينهم أجانب جراء القصف على غزة
AP
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أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة مقتل 13 أسيرا إسرائيليا بينهم أجانب جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة وشماله خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت "كتائب القسام" في بيانها أن 6 منهم قتلوا في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف الإسرائيلي الهمجي.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

يتبع..

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