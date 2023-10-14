الرئيس الشيشاني يتهم الغرب بازدواجية التعامل مع الصراع العربي-الإسرائيلي

اتهم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الغرب بازدواجية المعايير فيما يتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي، وأكد أن الوضع كان سيتطور بشكل مختلف لو أن الغرب "دافع عن الدين من الهجمات واحترمه".

وقال قديروف إن "الغرب يحرم الفلسطينيين من حياة سلمية، ولا يستحي من التصريحات المتناقضة"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لهم (الغرب)، العملية التي تنفذتها روسيا ... هي احتلال، ولكن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من قبل اليهود، منذ سنوات عديدة وإبادة السكان إجراء مبرر وضروري".

وأضاف أن هذه المعايير المزدوجة تعكس الوجه الحقيقي للغرب.

ووفقا للرئيس الشيشاني، لو تصرف رؤساء الدول الأخرى، مثلما تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واحترموا الدين ودافعوا عنه من الهجمات، لكان من الممكن تجنب الصراع.

وفيما تشن إسرائيل غارات مكثفة على منشآت البنية التحتية في قطاع غزة، ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف وتهجير وتشريد عشرات الآلاف بينهم نساء وأطفال، أعربت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة عن دعمها لما تفعله إسرائيل وأكدت استعدادها لتزويدها بمزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية.

المصدر: RT + نوفوستي