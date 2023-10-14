بالفيديو.. مدربون ومرتزقة غربيون في أوكرانيا يستعدون للتوجه إلى إسرائيل لقتال الفلسطينيين

انتشر مقطع فيديو على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يظهر مرتزقة ومدربين عسكريين من دول غربية وهم يودعون الجنود الأوكرانيين، قبل التوجه إلى إسرائيل لقتال الفلسطينيين.

ووفقا لوسائل إعلام، تم إرسال المرتزقة الغربيين إلى الشرق الأوسط، حيث سيشاركون في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويظهر المرتزقة الغربيون وهم يودعون عناصر من القوات الأوكرانية، ويرددون معهم شعارات للنازية.

المصدر: وكالات