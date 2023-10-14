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إطلاق نار يستهدف القوات الإسرائيلية صباح اليوم خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس

بوريل يحذر من إجلاء مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة

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بوريل يحذر من إجلاء مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة
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حذر مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن نيّة إسرائيل إجلاء مليون فلسطيني عن شمال قطاع غزة في ظل القتال المستمر، أمر خطير للغاية وشبه مستحيل.

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وقال بوريل في عبر موقع "إكس" : "أؤيد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن طلب إسرائيل إجلاء مليون مدني من شمال قطاع غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان بلا طعام ولا ماء أو مأوى وتحت الحصار، أمر خطير للغاية وشبه مستحيل".

وكان الجيش الإسرائيلي أخطر  سكان قطاع غزة بإخلاء منازلهم والمغادرة باتجاه جنوب القطاع، حيث تبلغ مساحة المنطقة المطلوب إخلاؤها نحو نصف مساحة القطاع.

وسبق وأن حذر غوتيريش من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة على خلفية مثل هذا النزوح.

المصدر: RT

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