بوريل يحذر من إجلاء مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة

حذر مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن نيّة إسرائيل إجلاء مليون فلسطيني عن شمال قطاع غزة في ظل القتال المستمر، أمر خطير للغاية وشبه مستحيل.

إقرأ المزيد

وقال بوريل في عبر موقع "إكس" : "أؤيد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن طلب إسرائيل إجلاء مليون مدني من شمال قطاع غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان بلا طعام ولا ماء أو مأوى وتحت الحصار، أمر خطير للغاية وشبه مستحيل".

I fully endorse @antonioguterres warning that Israel’s request that 1 million civilians evacuate from the North of Gaza across a densely populated warzone to a place with no food, water, or shelter into a territory under siege is extremely dangerous and virtually impossible. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 14, 2023

وكان الجيش الإسرائيلي أخطر سكان قطاع غزة بإخلاء منازلهم والمغادرة باتجاه جنوب القطاع، حيث تبلغ مساحة المنطقة المطلوب إخلاؤها نحو نصف مساحة القطاع.

وسبق وأن حذر غوتيريش من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة على خلفية مثل هذا النزوح.

المصدر: RT