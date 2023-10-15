الصحفي الأمريكي هيرش نقلا عن مصدر: إسرائيل ستهاجم غزة بقنابل ذكية خلال ساعات تمهيدا لغزو بري

قال الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش إن إسرائيل تخطط لمهاجمة غزة يوم الأحد أو الاثنين، مستخدمة قنابل جوية ذكية من طراز JDAM، ما سيؤدي إلى التدمير الكامل لغزة.

وكتب هيرش على منصة "سابستاك" مستندا إلى "مصدر" أن "الهجوم بقنابل JDAM، إذا تمت الموافقة عليه، سيحدث في وقت مبكر من يوم الأحد أو الاثنين... يليه مباشرة غزو بري".

ووفقا للصحفي، فإن هذا الهجوم في حال حدوثه سيؤدي إلى تدمير غزة بالكامل.

ويواجه قطاع غزة ظروف إنسانية صعبة، حيث تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، ملقية بآلاف الأطنان من القنابل على منازل المدنيين في جميع أنحاء القطاع، ومخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.

ومساء يوم السبت، وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

المصدر: RT