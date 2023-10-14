القاهرة.. بيربوك تدعو إسرائيل لقتال حماس مع أكبر قدر ممكن من مراعاة الوضع الإنساني في غزة

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم السبت أن الحرب التي تخوضها إسرائيل في مواجهة حركة حماس الفلسطينية إنما "يجب أن تتم مع مراعاة الوضع الإنساني في غزة".

وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تجري محادثات مع نظيريها المصري والتركي: "قتال حماس يجب أن يتم مع أكبر قدر ممكن من المراعاة للوضع الإنساني... هذه معضلة كبيرة يصعب حلها".

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هذا وتناقش برلين مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين كيفية إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح مع مصر، كما تعمل مع مصر وإسرائيل لإيجاد حلول بشأن المواطنين الألمان الذين تقطعت بهم السبل هناك.

واليوم السبت، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، بحضور وزير خارجية مصر سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأنه تم في أثناء اللقاء التوافق على الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف واستعادة التهدئة واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار.

المصدر: رويترز + RT