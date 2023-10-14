"لن أكون ورقة توت".. ليبرمان ينفي انضمامه لحكومة الطوارئ الإسرائيلية

نفى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وعضو الكنسيت الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ما ورد في بيان حزب "الليكود" الحاكم عن انضمامه لحكومة الطوارئ الإسرائيلية.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن ليبرمان لم ينضم بعد إلى الحكومة، ونقلتا عنه قوله: "نحن ندعم وسنواصل دعم جميع الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى القضاء على حماس وقادة حماس".

وأضاف: "أنا على استعداد للانضمام إلى مجلس وزراء الحرب من أجل تحقيق النصر في أسرع وقت ممكن، لكن ليس لدي مصلحة في أن أكون الوزير رقم 38 في الحكومة وأن أكون بمثابة ورقة توت".

ويوم الخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي رسميا إضافة بيني غانتس وغادي آيزنكوت وغدعون ساعر وحيلي تروبر وييفعات شاشا بيتون إلى الحكومة، وقال إنه سيتم تعيينهم وزراء بدون حقيبة، بالإضافة إلى ذلك، أعلن تعيين أوريل بوسو من شاس وزيرا للصحة.

وتدير "حكومة الطوارئ" أمور الحرب على غزة ابتداء من الخميس الماضي، وقد أدى الوزراء الجدد في حكومة الطوارئ اليمين الدستورية ليلة الخميس في الهيئة العامة للكنيست.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيلا بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 8800 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

المصدر: RT