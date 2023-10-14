ليبرمان ينضم إلى حكومة الطوارئ الإسرائيلية

أعلن حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان للانضمام فورا إلى مجلس الوزراء السياسي الأمني.

وأفاد الحزب بأن ليبرمان وافق على دعوته، فيما رحب نتنياهو بانضمامه.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب "الوحدة الوطنية الإسرائيلي" المعارض بيني غانتس، في بيان الأربعاء الماضي، عن تشكيل حكومة طوارئ خلال الحرب الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وضمت حكومة الحرب نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غادي آيزنكوت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر مثابة مراقبين.

والمعروف عن ليبرمان أنه سياسي وزعيم إسرائيلي يميني متطرف، كان وزيرا للخارجية منذ بداية 31 مارس 2009 في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل ان يقدم استقالته في مايو 2015.

المصدر: وكالات