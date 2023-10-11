نتنياهو يتفق مع زعيم المعارضة على تشكيل "مجلس إدارة الحرب"

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصمه السياسي بيني غانتس رئيس حزب معسكر الدولة توصلا إلى اتفاق لإقامة حكومة طوارئ على خلفية الحرب التي دخلت يومها الخامس.

ووفقا لنفس المصادر سيتم تشكيل "مجلس إدارة الحرب" من ثلاثة أعضاء، وهم رئيس الوزراء، وزير الأمن ورئيس معسكر الدولة، وينضم اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر كمراقبين إلى مجلس إدارة الحرب.

وينص الاتفاق أيضا على حجز مكان في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة في حال انضمامه.

كذلك يقضي الاتفاق بعدم طرح أي مشاريع قوانين أو قررات حكومية لا تتعلق بسير الحرب وسيتم تمديد جميع التعيينات العليا تلقائيا خلال فترة الحرب.

وجاء ذلك بعد لقاء ثنائي جمع بين نتنياهو وغانتس، من أجل التباحث في انضمام الأخير إلى "حكومة طوارئ قومية" يتم تشكيلها في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن جانبي المحادثات بقيا في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، حيث عُقد اللقاء، وأنهما يصيغان اتفاقا حول تشكيل "حكومة طوارئ".

المصدر : وكالات