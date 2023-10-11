فلسطين.. 3 قتلى و11 إصابة برصاص مستوطنين في بلدة قصرة قرب نابلس (فيديو)
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7k4
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مواطن فلسطيني في مستشفى رفيديا الحكومي متأثرا بجروح حرجة أصيب فيها جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة قصرة
وأشارت الوزارة إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي، تتعامل مع 4 إصابات، بينها إصابتان بحالة خطيرة، كما وصلت 4 إصابات أيضاً من بلدة قصرة إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بينها إصابة حرجة في الرقبة.
بحسب بيانات الهلال الأحمر الفلسطيني بلغ عدد الوفيات جراء المواجهات في بلدة قصرة قرب نابلس، 3 وفيات و11 إصابة بالرصاص الحي.
المصدر: RT