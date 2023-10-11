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مراسلة RT: اشتباك عنيف في عسقلان

فلسطين.. 3 قتلى و11 إصابة برصاص مستوطنين في بلدة قصرة قرب نابلس (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مواطن فلسطيني في مستشفى رفيديا الحكومي متأثرا بجروح حرجة أصيب فيها جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة قصرة

وأشارت الوزارة إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي، تتعامل مع 4 إصابات، بينها إصابتان بحالة خطيرة، كما وصلت 4 إصابات أيضاً من بلدة قصرة إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بينها إصابة حرجة في الرقبة.

بحسب بيانات الهلال الأحمر الفلسطيني بلغ عدد الوفيات جراء المواجهات في بلدة قصرة قرب نابلس، 3 وفيات و11 إصابة بالرصاص الحي.

المصدر: RT

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