"طوفان الأقصى".. تطورات الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية لحظة بلحظة
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مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.
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يتبع..