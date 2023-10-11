"طوفان الأقصى".. تطورات الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية لحظة بلحظة

مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

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يتبع..