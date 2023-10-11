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مراسلة RT: اشتباه بتسلل مقاتلين من لبنان إلى معالوت ترشيحا في المنطقة الشمالية لإسرائيل

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مراسلة RT: اشتباه بتسلل مقاتلين من لبنان إلى معالوت ترشيحا في المنطقة الشمالية لإسرائيل
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أفادت مراسلة RT مساء الأربعاء بورود أنباء عن عملية تسلل نفذها مقاتلون من لبنان إلى معالوت ترشيحا في المنطقة الشمالية لإسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت مراسلتنا إن صفارات إنذار جنونية دوت في كل مستوطنات شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان.

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وأضافت أن صفارات الإنذار تزامنت مع اختراق سرب من الطائرات المسيرة والحوامات للمجال الجوي الإسرائيلي.

هذا، وذكر مراسلونا أنه تم رصد تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان.

كما أشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة بأجواء قرى وبلدات بجنوب لبنان.

وعقب الهجوم الواسع، أصدرت الجبهة الداخلية في إسرائيل تعليمات إلى جميع سكان المستوطنات الشمالية بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

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وفي وقت سابق، حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، استبعادهم تدخل الحزب حاليا في الصراع،.

وذكرت الشبكة نقلا عن دبلوماسي غربي قوله "إن جهات غربية حليفة لإسرائيل، ولديها اتصالات غير رسمية مع حزب الله، نقلت رسائل تحذيرية مطالبة الحزب بعدم التدخل في الصراع".

وبحسب القناة، فإن الغرب يحتفظ بقنوات اتصال عديدة مع حزب الله منها الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

المصدر: RT

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