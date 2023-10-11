السفيرة الأمريكية في لبنان توجه رسالة تحذيرية إلى بري وميقاتي

أفادت مصادر بأن السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا نقلت رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مفادها أن الرد على لبنان سيكون قاسيا إذا استخدم الجنوب ضد إسرائيل.

وقالت مصادر لوكالة "المركزية" إن شيا أكدت لبري أنه لا يكفي أن يتعهد لبنان بعدم مشاركة حزب الله في الحرب، بل بمنع أي من الفصائل الفلسطينية التابعة لإيران من استخدام الجنوب ضد إسرائيل، لأن الرد سيكون قاسيا على لبنان".

وقبل ذلك، أبلغت شيا التي قطعت إجازتها وعادت الى لبنان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "رسالة التحذير" في اتصال أجرته معه من واشنطن.

وفي السياق، قال قريبون من "حزب الله" إنه "صحيح أن الحزب في حالة استنفار إلا أنه يقبع في وضعية الترقب والحذر ويبقي جبهة الجنوب في حال من التوتر المضبوط لإرباك إسرائيل واستنفار قواتها والحد من قدراتها. وهو لن يشارك في الحرب إلا إذا دخلت واشنطن على خطها مباشرة. آنذاك ستفتح الجبهات والساحات كلها دفعة واحدة".

المصدر: "المركزية"