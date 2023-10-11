الوكالة اللبنانية: إصابة 3 أشخاص في مروحين جراء القصف الإسرائيلي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة ثلاثة أشخاص في بلدة مروحين جراء القصف الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والحقول الزراعية بالمنطقة.

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وقال الوكالة إن "الاعتداءات الإسرائيلية الصباحية على القرى والبلدات الحدودية في القطاع الغربي خلفت أضرارا كبيرة في الممتلكات والحقول الزراعية، حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في بلدة مروحين، بالاضافة إلى إصابة نحو 10 منازل إصابات مباشرة".

ولفتت إلى أنه تم استهداف الخزان الرئيسي الذي يغذي بلدة يارين بالمياه فضلا عن الحرائق التي اندلعت في خراج بلدتي الضهيرة ومروحين.

وكان حزب الله أطلق صاروخين موجهين على موقع الجرداح ‏الإسرائيلي مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ الموجهة، مشيرا إلى أنه أصابه إصابة مباشرة أوقعت عددا من القتلى والجرحى.

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف الأراضي اللبنانية بالمدفعية والطائرات المسيرة.

ويسيطر حاليا الهدوء الحذر بالمنطقة.

يأتي ذلك، بينما قال الجيش اللبناني في بيان إن "بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على المنصة التي أطلِق منها عدد من الصواريخ يوم أمس، وكانت تحمل صاروخا عملت الوحدة المختصة على تفكيكه".

في غضون ذلك، أكدت اليونيفيل أنها تواصل حضورها ومهامها العملياتية، مؤكدة أن عملها الأساسي مستمر وقيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق وتحض على ضبط النفس.

المصدر: RT