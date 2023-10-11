حزب الله: لم نفاجأ بتصريحات بايدن وإعلانه الدعم المفتوح لآلة القتل والعدوان الإسرائيلية

قال حزب الله اللبناني في بيان إنه لم يفاجأ على الإطلاق بالمواقف السياسية والإجراءات الميدانية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية.

وأضاف الحزب في بيانه "أنه لم يفاجأ بتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة في الوقوف السافر وإعلان الدعم المفتوح لآلة القتل والعدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني فهذا هو الجوهر الحقيقي للسياسة الأمريكية الكاملة في دعمها المتواصل للعدوان والإرهاب منذ نشأة هذا الكيان الغاصب المحتل".

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وتابع قائلا: "إننا نعتبر الولايات المتحدة شريكا كاملا في العدوان الصهيوني ونحملها المسؤولية التامة عن القتل والإجرام والحصار وتدمير المنازل والبيوت والمجازر المروعة بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ".

وطالب جماهير الأمة العربية والإسلامية التي تعرف الحقيقة البشعة لأمريكا وعدوانها على شعوب الأمة في العراق وسوريا وأفغانستان، أن تدين التدخل الأمريكي وشركاءه الدوليين والإقليميين وفضح هذا التدخل على كافة المستويات السياسية والشعبية والإعلامية والقانونية وفي شتى المحافل والتجمعات الإقليمية والدولية.

وأكد أن "إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة بهدف رفع معنويات العدو وجنوده المحبطين تكشف عن ضعف الآلة العسكرية الصهيونية رغم ما ترتكبه من جرائم ومجازر، وبالتالي حاجتها إلى الدعم الخارجي المتواصل لمد هذا الكيان الغاصب المؤقت بأسباب الحياة".

وفي ختام بيانه أكد حزب الله أنه هذه الخطوة لن تخيف شعوب الأمة ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر النهائي والتحرير الكامل.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر، مع وجود تقييمات بأن الحزب لن يتدخل في الصراع حاليا

المصدر: RT