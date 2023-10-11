CNN: الولايات المتحدة تحذر حزب الله من التدخل في الصراع الدائر 

حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر، مع وجود تقييمات بأن الحزب لن يتدخل في الصراع حاليا

نقلت شبكة "CNN" الأربعاء، عن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استبعادهم تدخل الحركة حاليا في الصراع،.

وذكرت شبكة CNN نقلا عن دبلوماسي غربي قوله: إن جهات غربية حليفة لإسرائيل، ولديها اتصالات غير رسمية مع حزب الله، نقلت رسائل تحذيرية، مطالبة الحزب بعدم التدخل في الصراع". من جهته حزب الله أعاد تأكيد موقفه المعلن سابقا، بعدم وجود نية للتدخل في المواجهة.

بحسب القناة، الغرب يحتفظ بقنوات اتصال عديدة مع حزب الله، منها الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أما الولايات المتحدة فلا تدخل في مفاوضات مباشرة مع حركات مصنفة إرهابية.

إقرأ المزيد

وقالت مصادر لــ CNN، إن مسؤولين كبار في إدارة بايدن يستبعدون احتمالات تدخل حزب الله في الصراع في هذا الوقت، والتحذيرات التي تم إيصالها ستكون كافية، بالرغم من وقوع حوادث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

بالإضافة للولايات المتحدة، اتصل مسؤولون فرنسيون أيضًا بحزب الله بناء على طلب من إسرائيل. وقال المصدر للصحيفة إن هذه التحركات جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن في وقت سابق عن فرض حصار كامل على قطاع غزة، واصفا الفلسطينيين بأنهم ـ"حيوانات شبيهة بالبشر"، من جهته قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أمر بقطع المياه عن القطاع المحاصر.

المصدر: ريا نوفوستي