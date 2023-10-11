كتائب القسام تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين (فيديو)

نشر الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام مقطع فيديو لإطلاق صليات صاروخية كثيفة باتجاه العديد من المناطق الإسرائيلية في إطار الرد استهداف بيوت المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال الإعلام الحربي للقسام في بيان: "ضمن معركة طوفان الأقصى.. الساعة 09:00 مساء بتوقيت البهاء: سرايا القدس تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر واستهداف البيوت المدنية".

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تجدر الإشارة إلى أن الفيديو يوثق بعض الرشقات الصاروخية التي تمت يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

ويوم أمس، دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وسط سماع دوي انفجارات شديدة في منطقة ريشون لتسيون حولون وتل أبيب. وحينها أفادت مراسلتنا بأن رشقات صاروخية مكثفة أطلقت من قطاع غزة باتجاه منطقة غوش دان في تل أبيب وأسدود وقاعدة بالماخيم.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها الخامس، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن تسمية "بتوقيت البهاء" ترتبط بدأب حركة "الجهاد الإسلامي" الرد على أي عدوان إسرائيلي، ترتبط بقائدها العسكري السابق في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا والذي اغتالته إسرائيل في 12 نوفمبر عام 2019، وهو كان يصدر الأوامر بإطلاق الصواريخ ردا على الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات عند الساعة التاسعة مساء.

المصدر: RT