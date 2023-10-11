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إعلام إسرائيلي: القوات الإسرائيلية تقصف منزل والد قائد القسام وتقتل أفرادا من عائلته

"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحشد بمحيط غزة وتوتر في جبهة الشمال والجهود السياسية تتكثف

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مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

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يتبع..

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