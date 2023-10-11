الخارجية الروسية تدعو إلى تركيز جهود كل العالم على التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، لمراسل "تاس"، إنه يجب توجيه كل جهود المجتمع الدولي وتركيزها على تسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف، معلقا على كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستضمن أن يكون لدى إسرائيل كل ما تحتاجه للرد على هجوم حماس: "أعتقد أن كل جهود المجتمع الدولي الآن يجب أن تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع والمضي قدما لإيجاد حلول موثوقة للوضع من شأنها أن توفر تسوية طويلة الأمد".

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وتابع فيرشينين: "التسوية طويلة الأمد لها أساس قانوني دولي جدي، ونحن ملتزمون بها".

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: تاس