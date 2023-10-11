وزير تركي لنتنياهو: سوف تموت

رد وزير التعليم التركي نظيف يلماز على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول قصف قطاع غزة، قائلا: "في يوم من الأيام سوف يطلقون النار عليك أيضا. سوف تموت".

وكان نتنياهو نشر عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقا) فيديو للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد أعاد الوزير التركي نشر الفيديو، وكتب عبر حسابه: "في يوم من الأيام سوف يطلقون النار عليك أيضا. سوف تموت".

Bir gün seni de vuracaklar.

Gebereceksin... https://t.co/EJ42OlaQSv — Nazif Yılmaz (@yilmaznazif) October 10, 2023

هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة، ليس حربا بل مجزرة وإعدام"، معتبرا أن "قصف المناطق المدنية بشكل متعمد لا يعكس تصرف دولة، بل منظمة".

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بمقتل 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة.

وتحدث مراسلنا منذ بعض الوقت، عن تعرض محيط فندق الروتس غرب مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف جدا بقنابل الفسفور الأبيض المحظور دوليا.

وكانت الخارجية الفلسطينية اتهمت الجيش الإسرائيلي باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة يوم الثلاثاء.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، وسط استمرار إطلاق القذائف من القطاع نحو إسرائيل، بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة.

المصدر: RT