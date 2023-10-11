خبير أمريكي: إسرائيل ستتعرض للهزيمة إذا تدخل حزب الله لجانب حماس

قال المحلل الجيوسياسي الأمريكي براندون فايشرت، في مقالة لموقع 19FortyFive، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل، التي قد تتعرض للهزيمة، في ظل عدد من الظروف.

وأضاف فايشرت، الذي عمل سابقا كموظف في الكونغرس: "بدون الدعم الأمريكي، ستهزم إسرائيل تماما إذا شن حزب الله المدعوم من إيران حملة إرهابية متواصلة بينما تكون إسرائيل تحارب ضد حماس".

إقرأ المزيد

كما أعرب المحلل عن قلقه من أنه "إذا خسرت إسرائيل، في هذه الحرب فإن أمريكا قد تخسر نفوذها في الشرق الأوسط لصالح الصين".

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي