"جيروزاليم بوست" تعلن وقوع حادث قرب مفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بوقوع حادث في منطقة مركز الأبحاث النووية في منطقة ديمونة الإسرائيلية بصحراء النقب.

وقالت الصحيفة إن "الحادث الأمني جرى في موقع في ديمونة بجنوب إسرائيل. ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث".

ويقع مركز الأبحاث النووية والمفاعل النووي في ديمونة.

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وبني مفاعل "ديمونة" في خمسينيات القرن الماضي بمساعدة الحكومة الفرنسية، وتم الكشف عن دور مفاعل ديمونة في برنامج إسرائيل النووي السري لأول مرة عام 1986 من قبل الخبير النووي الإسرائيلي، مردخاي فعنونو، الذي كان موظفا سابقا في هذا الموقع وغادر إسرائيل إلى بريطانيا.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: نوفوستي