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ديمونا.. قنبلة نووية موقوته تهدد إسرائيل

أخبار العالم العربي

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يقع في صحراء النقب، وبالتحديد في منطقة ديمونا ومحيطها أحد أعمق الأسرار الأمنية لإسرائيل، مركز البحوث النووية وما يعرف أيضا بمفاعل ديمونا النووي.

مراسلة RT ستحاول وللمرة الأولى تناول هذا الموضوع من جانب مخاطره الصحية والبيئية.
وتفرض إسرائيل داخليا تعتيما كبيرا على ما يجري داخل المفاعل، فكل ذلك مصنف تحت بند السرية القصوى، حتى أن المنطقة المحيطة بالمكان تخضع لأقصى درجات الحراسة الأمنية.

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