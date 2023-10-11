"عراب الخراب" يظهر في مستوطنة كفار عزة الإسرائيلية (صورة)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكاتب والصحفي الفرنسي المثير للجدل، برنارد ليفي، في مستوطنة كفار عزة الإسرائيلية.

ويطلق عليه منتقدوه وصف "عراب الثورات" أو "عراب الخراب"، حيث يقولون إنه حيثما حل يحل معه الخراب، كما كان الأمر في ليبيا، حيث لعب ليفي دورا هاما في الترويج لأهمية التدخل الدولي، ويُنسب له دور في إقناع ساركوزي بالقيام بدور رئيسي في جهود الإطاحة بالنظام الليبي السابق.

كما دعا ليفي لتنفيذ نفس السيناريو في سوريا للإطاحة بالحكومة السورية.

وسبق أن نُشرت لليفي صور في أوكرانيا عام 2014 خلال التظاهرات التي سبقت الانقلاب على الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش.

كما ظهر برنارد ليفي، في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، حيث التقى المعارضة البيلاروسية التي انتقلت إلى ليتوانيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، مرشحة المعارضة الخاسرة في الانتخابات البيلاروسية، محرضا إياها ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، كما فعل في أكثر من بلد.

المصدر: وكالات