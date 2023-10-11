رصد مدرعات غريبة ونادرة ضمن الآليات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة  

تم رصد مركبات مدرعة غريبة، إلى جانب الميركافا التقليدية ذات التعديلات المختلفة في مجموعة المركبات الإسرائيلية التي يتم نقلها إلى غلاف غزة.

ظاهريا، تبدو مثل الدبابات العادية، لكنها ليست مزودة بأسلحة. منها ناقلات الجنود المدرعة الثقيلة "أوفيك". وهي ليست مخصصة للمشاركة المباشرة في الهجمات وإيصال المشاة، ولكنها تستخدم كوحدات قيادة وأركان. تم بناؤها وفق نماذج دبابات ميركافا قديمة، حيث تحتوي على غرف مدرعة مع معدات خاصة. يمكن أن نرى أن المدرعة تحتوي على هوائيات مختلفة على سطحها.

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ويقوم الإسرائيليون في كثير من الأحيان بتحويل دباباتهم إلى مركبات قتالية لأغراض مختلفة، على سبيل المثال، تحولت دبابة "سينتاريون" إلى المركبة الهجومية "ناغماشوت "وإلى مدرعة الإصلاح والإخلاء "ناكبادون" وناقلة الجنود المدرعة "بوما"، وهذه أيضا بنيت استنادا لمكونات هيكل الميركافا القديمة.

كما تحولت غنائم الحروب العربية مثل تي-54/55، كأساس لحاملات الجنود المدرعة الثقيلة "أتشزاريت" الشهيرة، والتي تم تحديثها عدة مرات.

المصدر: سما الاخبارية