بالفيديو.. العثور على مزيد من جثث الجنود تحت ركام مركز شرطة سديروت

أفادت مراسلة RT بأن الجهات الأمنية والجنائية في إسرائيل عثرت اليوم الأربعاء، على مزيد من الجثث للجنود تحت ركام مركز شرطة سديروت الذي هدمته قواتها إثر تحصن مقاتلين فلسطينيين داخله.

دارت اشتباكات مسلحة بين عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، وجنود إسرائيليين، مساء السبت في سديروت، إحدى المدن والمستوطنات التي تم اقتحامها ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وقد هدمت القوات الإسرائيلية مركز الشرطة بالجرافة بعد فشلها في استعادة السيطرة عليه إثر تحصن فلسطينيين داخله، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت لاحق، قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن مسلحا فلسطينيا تمكن من الانسحاب من مركز الشرطة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، سمح اليوم الأربعاء بنشر أسماء 14 قتيلا جديدا في صفوفه ما يرفع العدد الإجمالي إلى 169، منذ بدء "طوفان الأقصى" السبت الفائت.

وأعلن متحدث باسم القوات الاسرائيلية أن 1200 إسرائيلي قتلوا منذ بدء العملية.

المصدر: RT