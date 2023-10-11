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الجيش الإسرائيلي يتعرف على هويات 60 أسيرا لدى "حماس"

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يتعرف على هويات 60 أسيرا لدى
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم الأربعاء، أنه تم إبلاغ 60 عائلة بأن أبنائها أسرى لدى حركة "حماس" التي أطلقت عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي.

وقال هغاري في إيجاز صحافي: "أرسلنا رسالة إلى عائلات 169 قتيلا من جيش الدفاع الإسرائيلي و60 عائلة من المختطفين، سنتعامل مع الأمر بمسؤولية - يجب أن نكون دقيقين وموثوقين".

وأكد أنه "في اليومين الماضيين لم تكن هناك عمليات تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية..  الإرهابيون لم يعبروا السياج".

سمح الجيش الإسرائيلي، بنشر أسماء 14 قتيلا جديدا في صفوفه ما يرفع العدد الإجمالي إلى 169، منذ بدء "طوفان الأقصى" السبت الفائت.

وأعلن متحدث باسم القوات الاسرائيلية أن 1200 إسرائيلي قتلوا منذ بدء العملية.

من جهة أخرى، استنفرت المستشفيات في إسرائيل وطواقمها الطبية وطلبت السلطات الإسرائيلية من مواطنيها التزود بالطعام والمياه استعدادا لدخول الملاجئ، حيث شهدت المدن الإسرائيلية تهافتا على المتاجر وتقييدا لبيع البضائع.

المصدر: RT

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