الجيش الإسرائيلي يهدم مركز شرطة إسرائيلي بعد فشله باقتحامه بسبب تحصن فلسطينيين بداخله (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بهدم مركز شرطة إسرائيلي بعد فشله باقتحامه بسبب تحصن فلسطينيين بداخله.

ويظهر المقطع عمليات سحب 20 جثة لأفراد من الشرطة الإسرائيلية، مع استمرار الاشتباكات داخل المركز.

بعد فشلها فس اقتحامه.. جرافات الاحتلال تقوم بهدم أجزاء من مركز شرطة الاحتلال في سديروت الذي يتحصن بداخله مجموعة من المقاومين pic.twitter.com/K4DjvufJzR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2023

وفي وقت سابق، أكد المراسل العسكري لسرايا القدس من داخل موقع عسكري إسرائيلي ضمن "غلاف غزة"، استمرار القتال الشرس على أكثر من 7 محاور مختلفة.

وقال المراسل: "القتال ما زال متواصلا وبضراوة ولم يتوقف في أكثر من سبعة محاور ضمن مواقع "سديروت"، "كفار سعد"، "كفار عزة""، مؤكدا أن "معنويات المقاتلين في عنان السماء وفي أفضل أحوالها".

المصدر: RT