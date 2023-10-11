 
مباشر
عاجل
ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان الوضع في فلسطين ويطالبان بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية

بوتين: بوسع روسيا أن تسهم في تسوية النزاع في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

بوتين: بوسع روسيا أن تسهم في تسوية النزاع في الشرق الأوسط
Sputnik KRISTINA KORMILITSINA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7na

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بوسع روسيا أن تسهم بقسطها في تسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال بويتن في مقابلة مع الصحفي عمرو عبد الحميد في قناة "الغد"، إن "روسيا برأيي قد يكون بوسعها أن تسهم بقسطها في عملية التسوية. لكن حدة النزاع وصلت إلى درجة لا نرى أي مثيل لها في أي مكان آخر"، حسبما نقل موقع الكرملين.

إقرأ المزيد
بوتين: القضية الفلسطينية الإسرائيلية معقدة وحساسة
بوتين: القضية الفلسطينية الإسرائيلية معقدة وحساسة

وأشار بوتين إلى أن لدى روسيا علاقات ثابتة مع إسرائيل وعلاقات صداقة مع فلسطين خلال عقود طويلة.

ودعا الرئيس الروسي إلى تجنب اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

يذكر أن إسرائيل تجري عملية عسكرية في قطاع غزة، ردا على هجوم غير مسبوق من قبل حركة "حماس" على الأراضي الإسرائيلية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا