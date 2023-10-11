بوتين: بوسع روسيا أن تسهم في تسوية النزاع في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بوسع روسيا أن تسهم بقسطها في تسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال بويتن في مقابلة مع الصحفي عمرو عبد الحميد في قناة "الغد"، إن "روسيا برأيي قد يكون بوسعها أن تسهم بقسطها في عملية التسوية. لكن حدة النزاع وصلت إلى درجة لا نرى أي مثيل لها في أي مكان آخر"، حسبما نقل موقع الكرملين.

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وأشار بوتين إلى أن لدى روسيا علاقات ثابتة مع إسرائيل وعلاقات صداقة مع فلسطين خلال عقود طويلة.

ودعا الرئيس الروسي إلى تجنب اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

يذكر أن إسرائيل تجري عملية عسكرية في قطاع غزة، ردا على هجوم غير مسبوق من قبل حركة "حماس" على الأراضي الإسرائيلية.

المصدر: RT