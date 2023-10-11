المغرب يحذر من المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتقويض فرص السلام

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن الوضع المتأزم يسائل المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية المغربي أن "المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يقوض فرص السلام، كما لا يمكن بأي حال فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية للقضية من انسداد الأفق السياسي".

كما ندد بشدة "بالاقتحامات المتكررة التي يقوم بها المتطرفون اليهود"، منوها بأن "المغرب تطرح بذل الجهود لحقن الدماء ووقف العدوان على غزة".

هذا وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بمقتل 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أعمال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفة استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وقطع الإمدادات الأساسية بأنها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحرب المستمرة في قطاع غزة، ووصف "سياسة الاستيطان" الإسرائيلية بأنها أحد أسباب اندلاع أعمال العنف الجديدة.

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المصدر: RT