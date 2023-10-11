الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أعمال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفة استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وقطع الإمدادات الأساسية بإنها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الاحتلال ضد أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، والتي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية وتستخدم فيها الأسلحة المحرمة دوليا بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها، وتطال كل شي في قطاع غزة وأدت حتى اللحظة إلى استشهاد 974 مواطنا وأكثر من 5000 جريحا".

وأضاف البيان أن "جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات بالاحتياجات الأساسية عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية مثل قطع الكهرباء والمياه والأدوية والوقود وغيرها".

وأردف أن إسرائيل "تستغل وقوف بعض الدول معها بحجة الدفاع عن النفس لارتكاب أبشع أشكال الجرائم وتنفيذ مخططات معدة مسبقا لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال ثقافة ومنطق السلام بثقافة الحروب وعنجهية القوة".

واتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل بتجاهلها لمواقف "بعض الدول التي توجه مطالباتها لدولة الاحتلال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي".

كما جددت الوزارة "مطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الحرب" و"تأمين دخول الاحتياجات الأساسية لأهلنا في قطاع غزة بشكل عاجل" بالإضافة إلى "تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

المصدر: RT