الصحة في غزة: عدد الشهداء بلغ 1055 فلسطينيا

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بمقتل 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة.

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يأتي ذلك، تحديثا للأرقام التي نشرت صباحا، والتي تحدثت عن مقتل 950 فلسطينيا وإصابة 5000 منذ بدء القصف على القطاع.

ويستمر سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي بشن غارات مكثفة ومركزة على عدة مناطق في قطاع غزة، مستهدفا الأبنية والعمارات، من دون إخطر المدنيين.

وتحدث مراسلنا منذ بعض الوقت، عن تعرض محيط فندق الروتس غرب مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف جدا بقنابل الفسفور الأبيض المحظور دوليا.

وذكر مراسلنا أن الفندق يضم عددا كبيرا من الصحفيين وبعض العائلات النازحة هربا من الاستهدافات التى تشهدها مدينة غزة.

وكانت الخارجية الفلسطينية اتهمت الجيش الإسرائيلي باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة يوم الثلاثاء.

المصدر: RT