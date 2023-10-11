بالفيديو.. وزير الخارجية البريطاني يهرع هاربا بعد سماع صافرات الإنذار في مستوطنة إسرائيلية

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، وهو يفر هاربا في إحدى مستوطنات غلاف غزة، بعد انطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من هجوم صاروخي.

وأوضح كليفرلي في وقت سابق أن زيارته لإسرائيل تهدف إلى تعزيز دعم بلاده الثابت لتل أبيب.

UK Foreign Minister James Cleverly rushes to safety while visiting southern Israel as sirens go off warning of incoming Hamas rocket fire. #HamasTerrorism#IsraelPalestineConflict#IsraelUnderAttack#Israel_under_attackpic.twitter.com/tiIj3380YX — Annu Kaushik (@AnnuKaushik253) October 11, 2023

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق، وصل كليفرلي إلى إسرائيل اليوم الأربعاء "لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي" على خلفية التصعيد الأخير.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT