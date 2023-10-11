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إيطاليا توجه طلبا عاجلا للسيسي بعد قصف غزة

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إيطاليا توجه طلبا عاجلا للسيسي بعد قصف غزة
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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه طلب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المساعدة في إطلاق سراح الإيطاليين في فلسطين.

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وشدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على: "أهمية تخفيف التصعيد وتوطئة ما يحدث بين إسرائيل وقطاع غزة، والأزمة التي خلقتها حماس "حسب وصفه"، حيث وجدت في مصر الإصغاء والرغبة في تهدئة الأوضاع من الدول العربية، من أجل الاستقرار وتدعيم السلام في الشرق الأوسط، وستكون هناك مبادرات موجهة إلى تهدئة الوضع برعاية الحكومة المصرية، وسنجد الدعم من الجانب الإيطالي".

وأضاف تاياني أن الرئيس السيسى يفعل كل ما بوسعه ويتابع شخصيا الأزمة بين إسرائيل وغزة، ومصر دولة مهمة لاستقرار منطقة المتوسط. 

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى أن وزير خارجية إيطاليا انطونيو تاياني ناقش مع السيسي تخفيف التصعيدات في قطاع غزة وضرورة عدم استهداف المدنيين.

المصدر: الأهرام

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