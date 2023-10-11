مراسلنا: توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل

أفاد مراسل RT بأن محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، توقفت عن العمل.

ويأتي هذا الانقطاع بعد أن حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستتوقف عن العمل بعد 7 ساعات (تنتهي عند الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش).

وأفاد بأن إسرائيل "أوقفت إمداداتها من الكهرباء إلى غزة، اعتباراً من الأحد الماضي، بقدرة 120 ميغاواط".

ويبلغ متوسط احتياجات قطاع غزة من الكهرباء 550 ميغاواط، بينما كان يتوفر منها حتى يوم الجمعة الماضي، نحو 205 ميغاواط.

ولليوم الخامس يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مرافق للبنية التحتية ومنازل في القطاع. وخلف القصف الإسرائيلي لغزة دمارا هائلا، وأدى إلى مقتل 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة، حسب أحدث إحصائية للصحة الفلسطينية.

وفرضت إسرائيل حصارا كاملا على غزة، حيث قطعت إمدادات الطاقة والوقود والمياه والمواد الغذائية، كما أنها تمنع إيصال المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي.

المصدر: RT