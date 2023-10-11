"سرايا القدس" تتوعد إسرائيل بـ"ضربات خارج فلسطين قريبا" (فيديو)

هددت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي عبر ناطقها الإعلامي "أبو حمزة"، باتساع رقعة المواجهة مع الجيش الإسرائيلي قريبا، متوعدا إسرائيل بضربات خارج فلسطين.

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وقال الناطق باسم "سرايا القدس" أبو حمزة في كلمة صوتية يوم الأربعاء حول مستجدات معركة "طوفان الأقصى" "إن "المعركة قد تمتد قريبا إلى الداخل المحتل، ولم تعد محصورة في قطاع غزة".

وأضاف أن "بقعة النار باتت تتسع وما حدث في جنوب لبنان ما هو إلا نموذج مصغر مما ينتظركم".

ودعا "أبو حمزة" "كتيبة جنين" و"عرين الأسود" وكافة الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى مواجهة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف مهددا "جهزنا لكم خارج فلسطين كما جهزنا في فلسطين، وما حدث في غلاف غزة سترونه في ساحات أخرى".

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي الغارات الإسرائيلية على غزة مستهدفة مناطق مختلفة في القطاع ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1100 بالإضافة إلى إصابة 5339 آخرين بجروح مختلفة.

وأطلقت حركة حماس يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT