الرئيس الفلسطيني يصل عمان للقاء العاهل الأردني ووزير الخارجية الأمريكي

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فجر يوم الخميس، إلى الأردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنّ، لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

ورافقه في الزيارة للمملكة الأردنية رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفق ما ذكرته وسائل إعلام.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة عمّان.

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وتتواصل لليوم الخامس على التوالي الغارات الإسرائيلية على غزة مستهدفة مناطق مختلفة في القطاع ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1100 بالإضافة إلى إصابة 5339 آخرين بجروح مختلفة.

وأطلقت حركة حماس يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT + وسائل إعلام