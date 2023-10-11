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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفوكس نيوز: نستعد للدخول إلى غزة وكل الخيارات مطروحة

وكالة "الأونروا" تعلن مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

وكالة
AFP
قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة لـ"الأونروا" في قطاع غزة
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة لاجئي فلسطين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت "الأونروا" إن عدد القتلى من موظفيها في غزة ارتفاع إلى 9 أشخاص جراء القصف الجوي.

وشددت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة على الأهمية القصوى لحماية جميع المدنيين في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الصراعات بموجب قانون الحرب، مبينة أن الوكالة اضطرت إلى إغلاق مراكز توزيع الأغذية التابعة لها، والبالغ عددها 14 مركزا، وخفض عملياتها بسبب الوضع الحالي. 

وأعربت عن قلقها من نفاد الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود، في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 400 فلسطيني قتلوا في غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة بأكثر من 200 خلال اليومين السابقين منذ بدء الأعمال العدائية.

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 1055 والجرحى نحو 5184.

المصدر: UN news + RT

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