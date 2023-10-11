الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل 3 مسعفين باستهداف إسرائيلي مباشر

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "القوات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة للجمعية في شمال قطاع غزة مما أدى لاستشهاد 3 مسعفين".

وقال الهلال الأحمر في بيان: "قوات الاحتلال تستهدف قبل قليل بشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين هم: خليل الشريف، يسري المصري، أحمد دهمان".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أفادت اليوم الأربعاء، بمقتل 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة، نتيجة القصف الإسرائيلي.

وتحدث مراسلنا منذ بعض الوقت، عن تعرض محيط فندق الروتس غرب مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف جدا بقنابل الفسفور الأبيض المحظور دوليا.

وكانت الخارجية الفلسطينية اتهمت الجيش الإسرائيلي باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة يوم الثلاثاء.

المصدر: RT