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مراسلنا: استهداف عنيف بالفسفور الأبيض لمحيط فندق الروتس غرب مدينة غزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: استهداف عنيف بالفسفور الأبيض لمحيط فندق الروتس غرب مدينة غزة (فيديو)
Globallookpress
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أفاد مراسلنا بتعرض محيط فندق الروتس غرب مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف جدا بقنابل الفسفور الأبيض المحظور دوليا.

وذكر مراسلنا أن الفندق يضم عددا كبيرا من الصحفيين وبعض العائلات النازحة هربا من الاستهدافات التى تشهدها مدينة غزة.

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الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل باستخدام قنابل الفوسفور المحرمة دوليا
الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل باستخدام قنابل الفوسفور المحرمة دوليا

وكانت الخارجية الفلسطينية اتهمت الجيش الإسرائيلي باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة يوم الثلاثاء.

يذكر أن القانون الدولي يتضمن العديد من القيود والحظر على استخدام قنابل الفوسفور، وخاصة استخدامها في المناطق المأهولة.

المصدر: RT

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