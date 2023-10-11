مراسلنا: استهداف عنيف بالفسفور الأبيض لمحيط فندق الروتس غرب مدينة غزة (فيديو)

أفاد مراسلنا بتعرض محيط فندق الروتس غرب مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف جدا بقنابل الفسفور الأبيض المحظور دوليا.

وذكر مراسلنا أن الفندق يضم عددا كبيرا من الصحفيين وبعض العائلات النازحة هربا من الاستهدافات التى تشهدها مدينة غزة.

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وكانت الخارجية الفلسطينية اتهمت الجيش الإسرائيلي باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة يوم الثلاثاء.

يذكر أن القانون الدولي يتضمن العديد من القيود والحظر على استخدام قنابل الفوسفور، وخاصة استخدامها في المناطق المأهولة.

المصدر: RT