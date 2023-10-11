مراسلة RT: صفارات إنذار جنونية في شمال إسرائيل وسرب طائرات يخترق المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان

قالت مراسلة RT مساء يوم الأربعاء، إن صفارات إنذار جنونية دوت في شمال إسرائيل، مشيرة إلى ورود أنباء تفيد باختراق سرب طائرات المجال الجوي الإسرائيلي قادمة لبنان.

وأضافت المراسلة أن سربا من الطائرات المسيرة والحوامات اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

وأكد مراسلونا أن صفارات الإنذار تدوي في كل المستوطنات شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان، مشيرين إلى أنه تم رصد تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان.

من جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه يشتبه في اختراق للمجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان.

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كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كوماندوز من جنوب لبنان نفذ عملية إنزال شراعي في مستوطنات الشمال.

وأكدت مواقع إسرائيلية أن الهجوم الكبير في الشمال مشابه لما حدث صباح يوم السبت 7 أكتوبر في غلاف غزة.

وأشارت القناة "14" العبرية إلى أن مسلحين تسللوا إلى منطقة معيان باروخ في الشمال، متحدثة عن عملية اختراق تمت بـ20 طائرة مسيرة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أنه وبسبب الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة إلى كريات شمونة ومستوطنات الجليل، طلب من السكان الدخول فورا إلى منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، استبعادهم تدخل الحزب حاليا في الصراع،.

وذكرت الشبكة نقلا عن دبلوماسي غربي قوله "إن جهات غربية حليفة لإسرائيل، ولديها اتصالات غير رسمية مع حزب الله، نقلت رسائل تحذيرية مطالبة الحزب بعدم التدخل في الصراع".

وبحسب القناة، فإن الغرب يحتفظ بقنوات اتصال عديدة مع حزب الله منها الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

المصدر: RT