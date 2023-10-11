الجيش الإسرائيلي: تدمير منظومة المراقبة الجوية لـ"حماس" (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية دمرت منظومة المراقبة المتقدمة التي قامت حماس بتطويرها والتي استخدمت لرصد القطع الجوية فوق قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الأربعاء، إنه على مدى سنوات أنشأت "حماس" شبكة عالية الجودة من الكاميرات تم إخفاؤها تحت سخانات المياه الشمسية في كافة أنحاء قطاع غزة، بهدف تعقب ومراقبة الطائرات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن طائرات سلاح الجو وجهت ضربة شملت عدة أهداف مرتبطة بهذه الشبكة وحرمت "حماس" من إمكانية الحصول على صورة دقيقة للسماء لاستهداف الطائرات الإسرائيلية.

#السيوف_الحديدية



دمرت طائرات سلاح الجو منظومة الرصد المتقدمة التي قام حماس بتطويرها والتي استخدمت لرصد قطع جوبة فوق قطاع غزة.



خلال سنوات أقام حماس شبكة كاميرات نوعية تم اخفائها تحت سخانات المياه على طول قطاع غزة.



لقد قامت طائرات سلاح الجو خلال ضربة شملت عدة أهداف مرتبطة جميعها… pic.twitter.com/6UnJ0Zshj3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2023

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت أهدافا بحرية تابعة لـ"حماس" ما أسفر عن مقتل غواص حاول التسلل إلى إسرائيل.

ביממה האחרונה נתקפו מטרות ימיות של ארגון הטרור חמאס, נתקפו מעגנות חאן יונס ועזה, המשמשים את ארגון הטרור חמאס בנסיון להוציא פיגועים במרחב הימי הישראלי.

המעגנות נתקפו באמצעות ירי ארטילרי מספינות טילים, מסוקי קרב וסוללות תותחנים מהיבשה>> pic.twitter.com/xV0YDAqV3k — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 11, 2023

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ودخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الخامس، بعد أن أطلقت حركة "حماس" آلاف الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة السبت ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على غزة، خلفت دمارا هائلا ونحو 950 قتيلا و5 آلاف جريح، حسب أحدث إحصائية للصحة الفلسطينية.

المصدر: RT