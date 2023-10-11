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الجيش الإسرائيلي: تدمير منظومة المراقبة الجوية لـ"حماس" (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: تدمير منظومة المراقبة الجوية لـ
Globallookpress
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية دمرت منظومة المراقبة المتقدمة التي قامت حماس بتطويرها والتي استخدمت لرصد القطع الجوية فوق قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الأربعاء، إنه على مدى سنوات أنشأت "حماس" شبكة عالية الجودة من الكاميرات تم إخفاؤها تحت سخانات المياه الشمسية في كافة أنحاء قطاع غزة، بهدف تعقب ومراقبة الطائرات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن طائرات سلاح الجو وجهت ضربة شملت عدة أهداف مرتبطة بهذه الشبكة وحرمت "حماس" من إمكانية الحصول على صورة دقيقة للسماء لاستهداف الطائرات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت أهدافا بحرية تابعة لـ"حماس" ما أسفر عن مقتل غواص حاول التسلل إلى إسرائيل.

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ودخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الخامس، بعد أن أطلقت حركة "حماس" آلاف الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة السبت ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على غزة، خلفت دمارا هائلا ونحو 950 قتيلا و5 آلاف جريح، حسب أحدث إحصائية للصحة الفلسطينية.

المصدر: RT

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