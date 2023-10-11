حماس: استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة جريمة حرب مكتملة الأركان

أعلن الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الأربعاء، أن استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة جريمة حرب مكتملة الأركان.

وقال قاسم: "تعمد الاحتلال ارتكاب مجازر ضد الأطفال والنساء والمدنيين من أهلنا في قطاع غزة، محاولة بائسة لترميم صورة جيشه التي تمزقت مع انطلاق معركة طوفان الأقصى".

وأضاف: "استهداف الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان تتعامى عنها الإدارة الأمريكية التي لا ترى إلا بعين الكيان الصهيوني".

وفي وقت سابق، نشر الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام مقطع فيديو لإطلاق رشقات صاروخية كثيفة باتجاه العديد من المناطق الإسرائيلية في إطار الرد استهداف بيوت المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال الإعلام الحربي للقسام في بيان: "ضمن معركة طوفان الأقصى.. الساعة 09:00 مساء بتوقيت البهاء: سرايا القدس تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر واستهداف البيوت المدنية".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها الخامس، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

المصدر: RT