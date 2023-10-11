السفارة الأمريكية في لبنان تنفي الأخبار المتداولة عن إغلاق أبوابها في بيروت

أصدرت السفارة الأمريكية في لبنان مساء الأربعاء بيانا علقت فيه على الأخبار المتداولة بشأن إخلاء بعثتها في بيروت.

ونفت السفارة الأمريكية في لبنان في بيانها الأخبار المتداولة عن إخلاء مبناها ببيروت.

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وقالت إنه "لم يتم إخلاء السفارة في بيروت وهي مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي والتقارير التي تقول خلاف ذلك كاذبة".

وفي وقت سابق، تم تداول أنباء تفيد بأن السلطات الأمريكية بدأت بعمليات إخلاء للسفارة الأمريكية في لبنان، كما وجهت مواطنيها بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وكانت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، قد نقلت رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، تؤكد من خلالها أن الرد على لبنان سيكون قاسيا إذا استخدم الجنوب ضد إسرائيل.

وأفادت مصادر بأن شيا أكدت لبري أنه لا يكفي أن يتعهد لبنان بعدم مشاركة حزب الله في الحرب بل بمنع أي من الفصائل الفلسطينية التابعة لإيران من استخدام الجنوب ضد إسرائيل، لأن الرد سيكون قاسيا على لبنان.

وقبل ذلك، أبلغت شيا التي قطعت إجازتها وعادت الى لبنان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "رسالة التحذير" في اتصال أجرته معه من واشنطن.

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وجاء تحذير الدبلوماسية الأمريكية عقب تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لجميع الدول والمنظمات من محاولة استغلال التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، استبعادهم تدخل الحزب حاليا في الصراع،.

وذكرت الشبكة نقلا عن دبلوماسي غربي قوله "إن جهات غربية حليفة لإسرائيل، ولديها اتصالات غير رسمية مع حزب الله، نقلت رسائل تحذيرية مطالبة الحزب بعدم التدخل في الصراع".

وبحسب القناة، فإن الغرب يحتفظ بقنوات اتصال عديدة مع حزب الله منها الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

جدير بالذكر أن الممنطقة الشمالية لإسرائيل تشهد تصعيدا كبيرا عقب عمليات تسلل من جنوب لبنان.

المصدر: RT